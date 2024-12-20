Маршрутки на «лысой» резине обнаружили в четырех городах Беларуси

В пресс-службе обратили внимание на то, что водители и лица, которые ответственны за допуск маршруток к участию в дорожном движении, были привлечены к ответственности. Кроме того, перевозчикам выдали предписания о запрете эксплуатации транспорта до момента устранения недостатков.