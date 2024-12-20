Маршрутки на «лысой» резине обнаружили в четырех городах Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Витебской области.
«Госавтоинспекторы пресекли участие в дорожном движении маршруток на “лысых” шинах», — отметили в сообщении.
Уточняется, что с наступлением зимы особое внимание сотрудниками ГАИ уделяется контролю не только за наличием, но также и за состоянием зимних шин. В сообщении говорится, что 19 декабря, в четверг, Госавтоинспекция обнаружила случаи ненадлежащего состояния шин на маршрутках в четырех городах. Указаны Лиозно, Полоцк, Орша, Новополоцк.
В пресс-службе обратили внимание на то, что водители и лица, которые ответственны за допуск маршруток к участию в дорожном движении, были привлечены к ответственности. Кроме того, перевозчикам выдали предписания о запрете эксплуатации транспорта до момента устранения недостатков.
Говорится, что за неисполнение или же за ненадлежащее исполнение требований предписания грозит штраф в размере до 20 базовых величин, или до 800 рублей (по состоянию на 20 декабря 2024 года).
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