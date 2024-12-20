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Nickelback выпустили клип на трек Horizon

Канадский рок-коллектив Nickelback представил видео на композицию Horizon из альбома Get Rollin' (2022). В свое время лонгплей попал в топ-10 в Великобритании, Канаде, Германии, Австралии и Австрии.

Источник: Звук

Канадский рок-коллектив Nickelback представил видео на композицию Horizon из альбома Get Rollin' (2022). В свое время лонгплей попал в топ-10 в Великобритании, Канаде, Германии, Австралии и Австрии.

В ролике, насыщенном спецэффектами, музыканты исполняют песню на фоне задника с изображением вечерней дикой природы.

В ноябре Nickelback выпустили концертную пластинку, записанную в Нэшвилле в рамках их прошлогоднего тура Get Rollin'. Также в 2023-м состоялась премьера документальной картины о группе Hate To Love: Nickelback.