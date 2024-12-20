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Автобусный маршрут № 57а в Уфе планируют изменить для большей эффективности

В Уфе хотят изменить автобусный маршрут № 57а.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе могут изменить популярный автобусный маршрут. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Башавтотранс».

Поступило предложение изменить схему движения маршрута 57а «Уфимское управление буровых работ — Больница № 21». Общественный транспорт может начать ходить следующим образом: Центральный рынок — улица 8 Марта — улица Комсомольская — улица Российская — улица Лесотехникума — улица Менделеева — выезд на улицу Российская через ТРЦ «Планета» и Дворец Борьбы — улица Комсомольская — улица 8 Марта — Центральный рынок и дальше по уже существующему маршруту.

Сотрудники «Башавтотранс» и Центр организации дорожного движения Башкирии проанализировали количества транспортных средств и средней загруженности улиц Цюрупы и Ленина.

— Изучаем наиболее эффективную схему движения, — заявили специалисты.

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