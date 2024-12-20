Самарские студенты создали эффективную и безопасную антимикробную ткань

«Мы разработали и испытали инновационное антибактериальное покрытие на основе модифицированных природных полимеров с разветвленной молекулярной структурой и наночастицами серебра, которые заключены в полимерную матрицу. Такой подход позволяет эффективно удерживать наночастицы на поверхности ткани, что делает покрытие более устойчивым и дольше сохраняющим антимикробные свойства. Кроме того, наша технология требует небольшого количества серебросодержащих веществ — примерно в 10 раз меньше, чем обычно, что удешевит производство. Аналогов антимикробной ткани с такими характеристиками в России нет», — рассказала магистрант кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии института естественных и математических наук Самарского университета им. Королёва Виктория Салахова.