Самарские студенты создали эффективную и безопасную антимикробную ткань

В основе разработки — уникальная технология нанесения на текстиль композитного бактерицидного покрытия из природных полимеров и наночастиц серебра. Они препятствуют поглощению микробами питательных веществ из окружающей среды и таким образом эффективно предотвращают развитие бактерий и грибков.
«Мы разработали и испытали инновационное антибактериальное покрытие на основе модифицированных природных полимеров с разветвленной молекулярной структурой и наночастицами серебра, которые заключены в полимерную матрицу. Такой подход позволяет эффективно удерживать наночастицы на поверхности ткани, что делает покрытие более устойчивым и дольше сохраняющим антимикробные свойства. Кроме того, наша технология требует небольшого количества серебросодержащих веществ — примерно в 10 раз меньше, чем обычно, что удешевит производство. Аналогов антимикробной ткани с такими характеристиками в России нет», — рассказала магистрант кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии института естественных и математических наук Самарского университета им. Королёва Виктория Салахова.
В мире создано немало вариантов антибактериальных тканей, содержащих наночастицы серебра, но у большинства разработок есть существенный недостаток. Дело в том, что серебряные наночастицы из-за своих свойств постоянно стремятся «слипнуться», соединиться с другими наночастицами, образуя союзы и агломерации. При объединении у наночастиц меняются свойства, слабеет антимикробная сила.
Для того чтобы наночастицы не могли «слипнуться», используются различные вещества-стабилизаторы, которые, словно «шуба», «одевают» наночастицы, лишая их возможности соединиться друг с другом. Однако и здесь таится проблема: часто такие «шубы» оказываются токсичными для организма человека. Самарские исследователи в ходе экспериментов разработали оптимальное, по их мнению, вещество-стабилизатор, которое и не дает частицам «слипнуться», и является абсолютно безопасным для человека и окружающей среды. Основа этого вещества выделена из бурых углей.
«К преимуществам нашего покрытия можно отнести защиту от переноса бактерий, длительный антимикробный эффект, снижение риска контактного инфицирования, а также предотвращение появления неприятных запахов, вызываемых бактериями, и, самое главное, безопасность для здоровья», — отметил магистрант кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии института естественных и математических наук Самарского университета им. Королёва Александр Кукса.
Инновационное покрытие получило название «Наногардиан» («Нанозащитник»).