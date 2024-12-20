Казахстан занял 46-е место по дорожным пробкам в мировом рейтинге

«Если говорить о городах, в Казахстане есть отдельные данные только по Алматы. По оценкам, индекс трафика южной столицы составил 156,7. В среднем в Алматы в первом полугодии 2024-го тратили на дорогу в одну сторону 39,7 минуты, за это время выбрасывалось 2,1 кг СО2. Индекс неэффективности составил 176,6 балла. Алматы присвоили 85-е место среди 200 сопоставляемых городов».