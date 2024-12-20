Новая спецтехника для очистки города появилась в Хабаровске

— Около 128 миллионов рублей мы выделили из бюджета Хабаровска для приобретения 15 единиц техники. Кроме того, мы обратились к губернатору Дмитрию Викторовичу Демешину, по его поручению нам выделили дополнительно порядка 50 миллионов рублей. Благодаря этому в этом году к нам придет еще 5 уборочных машин. В общей сложности получится 20 единиц спецтехники. Она универсальная, может работать и зимой, и летом. Это очень важно для дорожной отрасли, — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.