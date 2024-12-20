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Новая спецтехника для очистки города появилась в Хабаровске

В общей сложности муниципальные предприятия благоустройства получат 20 единиц спецтехники.

Источник: Мэрия Хабаровска

Сегодня мэру Хабаровска презентовали современные машины для очистки города. Все они отечественного производства, комбинированного типа и готовы работать в разные сезоны. Всю технику распределят между муниципальными предприятиями благоустройства, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

С учетом закупленных машин на городских предприятиях благоустройства насчитывается 142 единицы спецтехники.

Новая спецтехника для очистки города появилась в Хабаровске. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.

Новая спецтехника для очистки города появилась в Хабаровске. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.

Новая спецтехника для очистки города появилась в Хабаровске. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.

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— Около 128 миллионов рублей мы выделили из бюджета Хабаровска для приобретения 15 единиц техники. Кроме того, мы обратились к губернатору Дмитрию Викторовичу Демешину, по его поручению нам выделили дополнительно порядка 50 миллионов рублей. Благодаря этому в этом году к нам придет еще 5 уборочных машин. В общей сложности получится 20 единиц спецтехники. Она универсальная, может работать и зимой, и летом. Это очень важно для дорожной отрасли, — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Новая спецтехника для очистки города появилась в Хабаровске. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.

Новая спецтехника для очистки города появилась в Хабаровске. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.

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Также глава города рассказал о том, что сейчас решается вопрос с укомплектованием штата водителей. Грейдеристам и механизаторам повысили зарплаты, для них выделяется служебное жилье.