Что почём: покупаем новогоднюю ёлку в Хабаровске

— Мы продаём пихту, потому что от нее больше запаха, чем от обычной ёлки. Деревья везём из Приморья. Это связано с тем, что для того, чтобы срубить новогоднее украшение, нужно обратиться в государственную контору, а там выделят место на деляне. Таких мест в Хабаровском крае нет, — уверил один из продавцов.