Что почём: покупаем новогоднюю ёлку в Хабаровске

В Хабаровском крае в пятницу, 20 декабря, открылись ёлочные базары. Самый большой из них находится на центральном рынке краевой столицы. Продавцы главного новогоднего украшения расположились в трёх местах: возле цветочных киосков самого рынка, возле ДК Профсоюзов и непосредственно на Амурском бульваре. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» изучил цены, ассортимент и место рождения елей.
Возле цветочных киосков продают пихты владельцы этих же киосков. В зависимости от высоты и пышности цена за одно дерево колеблется от 6,5 тыс. рублей (за пихту высотой полтора метра) до 16 тыс. рублей за четырёхметровое дерево. Елей в этом месте нет вообще. Также там можно купить лапник (несколько хвойных ветвей) от 1000 рублей за связку.
— Мы продаём пихту, потому что от нее больше запаха, чем от обычной ёлки. Деревья везём из Приморья. Это связано с тем, что для того, чтобы срубить новогоднее украшение, нужно обратиться в государственную контору, а там выделят место на деляне. Таких мест в Хабаровском крае нет, — уверил один из продавцов.
Однако его слова опровергли те, кто продаёт хвойные с другой стороны ул. Льва Толстого, то есть возле здания ДК «Профсоюзов».
— Мы здесь продаём и ели, и пихты. Ели чуть дешевле, они менее пышные и слабее пахнут, полутораметровую могу отдать за 3000 рублей. Деревья везём из района им. Лазо. А с той стороны дороги — это перекупщики, они просто покупают деревья мелким оптом у приморских заготовителей, — объяснил другой продавец.
И здесь, и на Амурском бульваре цена средней пихты высотой около двух метров составляет 7000 рублей. Также стоит отметить, что кроме елей и пихт больше никаких хвойных не представлено.
Не секрет, что многие уже давно устанавливают дома искусственные ели. С одной стороны, это экологично — не нужно уничтожать лес, но теперь, зачастую, это ещё и дешевле. Кроме того, искусственное дерево прослужит не один год. Так в интернет-магазинах ёлку высотой 1,8 метра можно приобрести в среднем за 6500 рублей.
В обычных хабаровских магазинах ёлка может обойтись ещё дешевле — от 5800 рублей за искусственное дерево. Но вот верхний потолок цен там значительно выше, чем на рынке — до 24 тыс. рублей.