Автобусный маршрут, призванный разгрузить остров Русский, перестал принимать пассажиров — соцсети

Итог — автобусы, следующие утром на остров и вечером на материк, переполнены настолько, что на промежуточных остановках новые пассажиры не всегда могут попасть в салон, и ситуация усугубляется дефицитом водителей — раз автобусы некому водить, но на маршруты их выходит гораздо меньше, чем планировалось по условиям контракта на выполнение пассажирских перевозок. В ответ на возмущения из ДВФУ мэрия подарила городу новый автобусный маршрут, но проблему с водителями решить не удалось. Модные новые автобусы, закупленные для маршрута № 11, к сожалению, оборудованы многими удобствами, но не автопилотом.