Автобусный маршрут, призванный разгрузить остров Русский, перестал принимать пассажиров — соцсети

Как отметил в telegram-чате городской администрации раздосадованный пассажир, в вечернее время (около 18 часов) автобус маршрута № 11 регулярно проезжает мимо остановок «Площадь Борцов революции» и «ТЦ Изумруд», хотя в салоне транспортного средства в этот момент находятся пассажиры, то есть машина едет не в парк, а ещё работает на линии. Подобные пропуски остановок водители допускают и в Первомайском районе города, в частности, иногда проезжают остановку «Окатовая» вместе с пассажирами. Причём в момент пропуска остановки в салоне ещё остаётся достаточно места, чтобы принять новых пассажиров.
В МЦУ Владивостока ответили, что «руководитель автотранспортного предприятия провел инструктажи с водительским составом о соблюдении схемы движения и остановок на всех включенных в маршрут остановках».
Напоминаем, новый маршрут на остров Русский городская администрация анонсировала после многочисленных жалоб студентов и сотрудников Дальневосточного федерального университета, основной кампус которого находится на острове. С каждым годом всё больше студентов вынуждены селиться в общежития на материке. Контингента становится всё больше, вторую очередь островных общежитий до сих пор не построили, места в кампусе на острове достаются только круглым отличникам и активистам — минимальный средний балл рейтинга академической успеваемости, необходимый для подачи заявления на заселение в островной кампус, с каждым учебным годом всё ближе к «5.0».
Итог — автобусы, следующие утром на остров и вечером на материк, переполнены настолько, что на промежуточных остановках новые пассажиры не всегда могут попасть в салон, и ситуация усугубляется дефицитом водителей — раз автобусы некому водить, но на маршруты их выходит гораздо меньше, чем планировалось по условиям контракта на выполнение пассажирских перевозок. В ответ на возмущения из ДВФУ мэрия подарила городу новый автобусный маршрут, но проблему с водителями решить не удалось. Модные новые автобусы, закупленные для маршрута № 11, к сожалению, оборудованы многими удобствами, но не автопилотом.