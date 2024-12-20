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Хочешь жить — забудь про фейерверки: В Молдове полиция предупредила о главной опасности во время зимних праздников

Фейерверки могут представлять опасность для жизни человека, а также для окружающей среды.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) выпустил предупреждение о рисках использования пиротехнических изделий и призвал граждан соблюдать меры предосторожности.

ГИЧС напоминает, что фейерверки могут представлять опасность для жизни человека, а также для окружающей среды. Населению рекомендуют соблюдать следующие правила:

— Избегать запуска пиротехники вблизи жилых зданий, машин, лесов и в местах скопления людей.

— Использовать пиротехнику только на открытом воздухе и на безопасном расстоянии.

— Не держать пиротехнические изделия в руках или карманах.

— Не позволять несовершеннолетним пользоваться пиротехникой.

— Приобретать только сертифицированную продукцию.