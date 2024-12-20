Хочешь жить — забудь про фейерверки: В Молдове полиция предупредила о главной опасности во время зимних праздников

В Молдове Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) выпустил предупреждение о рисках использования пиротехнических изделий и призвал граждан соблюдать меры предосторожности.
ГИЧС напоминает, что фейерверки могут представлять опасность для жизни человека, а также для окружающей среды. Населению рекомендуют соблюдать следующие правила:
— Избегать запуска пиротехники вблизи жилых зданий, машин, лесов и в местах скопления людей.
— Использовать пиротехнику только на открытом воздухе и на безопасном расстоянии.
— Не держать пиротехнические изделия в руках или карманах.
— Не позволять несовершеннолетним пользоваться пиротехникой.
— Приобретать только сертифицированную продукцию.