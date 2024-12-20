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Бастрыкин заинтересовался бездомными собаками Воронежа

Следователи начали проверку.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин лично взял на контроль ход проверки, инициированной после обращения жительницы Воронежа о бездействии местных властей в вопросе отлова бродячих собак, рассказали в ведомстве.

Заявление было оставлено в комментариях к публикации в аккаунте Информационного центра СК России «ВКонтакте».

В своем обращении женщина рассказала о нападении на нее агрессивной бродячей собаки, которое произошло в марте текущего года на улице Колесниченко. По словам заявительницы, животное набросилось на нее и попыталось укусить. Только благодаря помощи прохожих удалось избежать более серьезных последствий. Кроме того, в своем сообщении женщина отметила, что в Воронеже наблюдается большое количество безнадзорных животных, а необходимые меры по организации их отлова со стороны администрации и специализированных служб не принимаются.

Данное обращение не осталось без внимания со стороны Следственного управления Следственного комитета России по Воронежской области. По доводам, изложенным в комментарии, была незамедлительно начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин, учитывая общественный резонанс и важность вопроса, принял решение поставить ход процессуальной проверки на личный контроль в центральном аппарате ведомства. Он поручил руководителю Следственного управления СК России по Воронежской области Михаилу Алексеевичу Селюкову предоставить подробный доклад о промежуточных результатах проверки, а также о принятом по ее итогам решении.

СК