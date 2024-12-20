Бастрыкин заинтересовался бездомными собаками Воронежа

В своем обращении женщина рассказала о нападении на нее агрессивной бродячей собаки, которое произошло в марте текущего года на улице Колесниченко. По словам заявительницы, животное набросилось на нее и попыталось укусить. Только благодаря помощи прохожих удалось избежать более серьезных последствий. Кроме того, в своем сообщении женщина отметила, что в Воронеже наблюдается большое количество безнадзорных животных, а необходимые меры по организации их отлова со стороны администрации и специализированных служб не принимаются.