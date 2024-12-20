Омичи предлагают создать понтонную переправу из-за ремонта телемоста

По-прежнему выдвигаются предложения по минимизации заторов в Нефтяниках и на Левом берегу Омска.
Так, несколько раз от омичей прозвучало предложение построить понтонную переправу близ улицы Доковской, а подъезды к ней проложить, пользуясь замерзшей почвой. Отметим, именно там по генплану Омска запланирован еще один мост через Иртыш, соединяющий Нефтяники и Левый берег, а именно улицу Рокоссовского. Идеи о понтонном мосту или переправе возникают в омских соцсетях регулярно, однако пока не возникало и речи об их реализации.
Также горожане муссируют идею реверсивного движения на телемосту, однако предлагают сделать его не в двух режимах «утро/вечер», а почасово. К примеру, в 6−7 утра будут действовать две полосы с левого берега Иртыша на правый, 8−9 утра — две полосы с правого берега на левый. Автор инициативы считает, водители, зная интервалы времени, смогут подобрать для себя оптимальное время поездки, что также поспособствует снижению пробок.