Омичи предлагают создать понтонную переправу из-за ремонта телемоста

Так, несколько раз от омичей прозвучало предложение построить понтонную переправу близ улицы Доковской, а подъезды к ней проложить, пользуясь замерзшей почвой. Отметим, именно там по генплану Омска запланирован еще один мост через Иртыш, соединяющий Нефтяники и Левый берег, а именно улицу Рокоссовского. Идеи о понтонном мосту или переправе возникают в омских соцсетях регулярно, однако пока не возникало и речи об их реализации.