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Под Бобруйском пожар случился в школе из-за новогодней гирлянды

Новогодняя гирлянда привела к пожару в школе в Бобруйском районе.

Источник: Комсомольская правда

Под Бобруйском пожар случился в школе из-за новогодней гирлянды, рассказали в пресс-службе Могилевского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в четверг, 19 декабря, спасателям поступила информация про пожар в школе, которая расположена в агрогородке Телуши Бобруйского района. Говорится, что возгорание на первом этаже заметил сторож.

«Горел пластиковый оконный блок в одном из кабинетов», — отметили в пресс-службе.

Также сказано, что сторож про случившееся сказал директору и начал тушить пожар. Ему удалось ликвидировать огонь с помощью двух огнетушителей. В МЧС сообщили, что в результате случившегося пожара на первом этаже школы был поврежден пластиковый стеклопакет. Сказано, что никто не пострадал.

«Рассматриваемая версия причины пожара — короткое замыкание новогодней гирлянды», — заявили в пресс-службе МЧС.

Ранее белорусские спасатели показали, как елка может загореться от бенгальских огней.

Кстати, МЧС Беларуси сказало, почему новогоднюю гирлянду нельзя включать на ночь.