Под Бобруйском пожар случился в школе из-за новогодней гирлянды

Также сказано, что сторож про случившееся сказал директору и начал тушить пожар. Ему удалось ликвидировать огонь с помощью двух огнетушителей. В МЧС сообщили, что в результате случившегося пожара на первом этаже школы был поврежден пластиковый стеклопакет. Сказано, что никто не пострадал.