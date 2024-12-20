Под Бобруйском пожар случился в школе из-за новогодней гирлянды, рассказали в пресс-службе Могилевского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что в четверг, 19 декабря, спасателям поступила информация про пожар в школе, которая расположена в агрогородке Телуши Бобруйского района. Говорится, что возгорание на первом этаже заметил сторож.
«Горел пластиковый оконный блок в одном из кабинетов», — отметили в пресс-службе.
Также сказано, что сторож про случившееся сказал директору и начал тушить пожар. Ему удалось ликвидировать огонь с помощью двух огнетушителей. В МЧС сообщили, что в результате случившегося пожара на первом этаже школы был поврежден пластиковый стеклопакет. Сказано, что никто не пострадал.
«Рассматриваемая версия причины пожара — короткое замыкание новогодней гирлянды», — заявили в пресс-службе МЧС.
Ранее белорусские спасатели показали, как елка может загореться от бенгальских огней.
Кстати, МЧС Беларуси сказало, почему новогоднюю гирлянду нельзя включать на ночь.