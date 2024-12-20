Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проект «Комфортная школа» охватывает 100 тысяч учеников

Более 100 тысяч ученических мест создано с начала учебного года по проекту «Комфортная школа», передает DKnews.kz.

Источник: Gov

В рамках Национального проекта «Комфортная школа», инициированного Главой государства, в городе Каскелен и селе Кемертоган Алматинской области открылись еще две школы нового формата на 1500 мест каждая, а в Туркестанской области 1 комфортная школа на 2000 ученических мест.

Ключевым направлением проекта является создание функциональной и безопасной образовательной среды:

отдельные учебные блоки для начальных и средних классов; усиленные меры безопасности благодаря внедрению современных технологических решений; доступная среда для детей с особыми образовательными потребностями; передовые предметные кабинеты и лаборатории.

Отметим, что в рамках Нацпроекта «Комфортная школа» в Алматинской области уже построено 7 школ на 17 тысяч ученических мест. Всего с начала учебного года в стране введена в эксплуатацию 41 комфортная школа более чем на 100 тысяч мест.

образование