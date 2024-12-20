Проект «Комфортная школа» охватывает 100 тысяч учеников

Отметим, что в рамках Нацпроекта «Комфортная школа» в Алматинской области уже построено 7 школ на 17 тысяч ученических мест. Всего с начала учебного года в стране введена в эксплуатацию 41 комфортная школа более чем на 100 тысяч мест.