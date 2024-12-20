Мужчина из Иркутска стал финалистом ромком-реалити «Дом отдыха Ягодка»

«Сегодня самый главный день в моей жизни — свадьба. У меня уже мурашки по телу, я очень переживаю и волнуюсь. У нас с Юлей “эмоциональные качели” — то кричим, то ругаемся, то обнимаемся, то смеемся. У меня никогда такого не было, но мне это очень нравится», — отметил Павел Кетров.