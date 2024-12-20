Мужчина из Иркутска стал финалистом ромком-реалити «Дом отдыха Ягодка»

На телеканале «Пятница!» (16+) завершается второй сезон ромком-реалити «Дом отдыха “Ягодка” (16+), в котором одинокие мужчины и женщины от 30 до 60 лет пытались найти любовь. В этом им помогали их дети, которые в секрете от родителей следили за ними, устраивали свидания и романтические приключения, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба телеканала, в финале шоу парам предстоит подтвердить серьезность своих намерений и обменяться кольцами.
Среди финалистов проекта оказался мужчина из Иркутска — 36-летний Павел Кетров. На проекте он хотел найти целеустремленную девушку с богатым жизненным опытом и выстроить с ней стабильные и гармоничные отношения. В «Доме отдыха “Ягодка” иркутянин познакомился с 31-летней Юлией Глаголевской из города Бендеры, Республики Молдова. Влюбленным удалось сохранить свои отношения, пройдя все испытания реалити, и оказаться в финале.
«Сегодня самый главный день в моей жизни — свадьба. У меня уже мурашки по телу, я очень переживаю и волнуюсь. У нас с Юлей “эмоциональные качели” — то кричим, то ругаемся, то обнимаемся, то смеемся. У меня никогда такого не было, но мне это очень нравится», — отметил Павел Кетров.