Четверых сирот в Башкирии власти района не стали обеспечивать жильем

В Бижбулякском районе Башкирии несколько сирот долгое время не могли получить квартиры. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры региона.
Четверо граждан, один из которых является участником специальной военной операции, будучи еще несовершеннолетними, остались без попечения родителей. Из-за этого их включили в список лиц, имеющих право на льготное получение жилья.
Однако власти муниципалитета вовремя свои обязательства не исполнили. Прокурор внес главе органа местного самоуправления представление, а также через суд обязал обеспечить сирот жилыми помещениями. В результате молодым людям предоставили благоустроенные квартиры.
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