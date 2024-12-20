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Жена экс-мэра Сочи Янина Копайгородская останется под домашним арестом

Суд отказался снимать домашний арест с жены бывшего мэра Сочи.

Супруга экс-мэра Сочи Янина Копайгородская останется под домашним арестом. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Ранее защита просила назначить ей запрет определенных действий, заявив, что доказательств причастности подсудимой к преступлению нет. Московский городской суд оставил жалобу без удовлетворения.

Напомним, защита Янины Копайгородской обжаловала арест имущества. В списке арестованного машины, дом матери бывшего чиновника, кредитные счета и денежные средства, квартира и гостиница.

Мы писали, жене экс-мэра Сочи запретили ходить в церковь во время ареста. МВД не разрешило Янине Копайгородской ходить в храм. Отказ мотивирован тем, что домашний арест предполагает изоляцию в помещении от общества. Адвокат супруги бывшего мэра Сочи считает это решение нарушением конституционного права на свободу вероисповедания.