Жена экс-мэра Сочи Янина Копайгородская останется под домашним арестом

Мы писали, жене экс-мэра Сочи запретили ходить в церковь во время ареста. МВД не разрешило Янине Копайгородской ходить в храм. Отказ мотивирован тем, что домашний арест предполагает изоляцию в помещении от общества. Адвокат супруги бывшего мэра Сочи считает это решение нарушением конституционного права на свободу вероисповедания.