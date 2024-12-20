В Башкирии сделали освещение на дороге, проходящей через посёлок

Это около 200 метров региональной трассы Бишкураево — Аднагулово — Новые Бишинды на въезде в посёлок со стороны Аднагулово. Стоимость работ составила 1,5 млн рублей.
«Здесь достаточно высокий трафик — более тысячи автомобилей в сутки. Поэтому обеспечить безопасность всех участников дорожного движения было необходимо», — пояснили в Управлении дорожного хозяйства РБ.
Продолжаются работы по обустройству светоточек в населённых пунктах того же района — Булат, Кальшали, Агиртамак, находящихся на других районах.