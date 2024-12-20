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В Башкирии сделали освещение на дороге, проходящей через посёлок

В Туймазинском районе дорогу, проходящую через село Субханкулово, оборудовали освещением.

Источник: УДХ РБ

Это около 200 метров региональной трассы Бишкураево — Аднагулово — Новые Бишинды на въезде в посёлок со стороны Аднагулово. Стоимость работ составила 1,5 млн рублей.

«Здесь достаточно высокий трафик — более тысячи автомобилей в сутки. Поэтому обеспечить безопасность всех участников дорожного движения было необходимо», — пояснили в Управлении дорожного хозяйства РБ.

Продолжаются работы по обустройству светоточек в населённых пунктах того же района — Булат, Кальшали, Агиртамак, находящихся на других районах.