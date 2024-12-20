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В зоопарке Ростова объявили конкурс на имя для маленького зубренка

Жителей Дона попросили помочь с выбором имени для маленького зубренка.

Источник: Комсомольская правда

В зоопарке Ростова-на-Дону начали выбирать имя для зубренка, родившегося у Мужичка и Мулатки. Предложить свой вариант могут все желающие.

Однако следует помнить, что кличка маленького парнокопытного должно начинаться на «Му», этого требуют правила занесения в племенную книгу.

Комментарии от жителей Дона будут ждать под постом в группе VK ростовского зоопарка с 20 по 22 декабря. Потом, 24 и 25 декабря, проведут голосование, а 26 декабря зубренок получит имя.

Зубр — крупное, мощное и выносливое животное. Это символ природоохранного движения по спасению редких и исчезающих видов животных на планете.