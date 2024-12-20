Создан набор алгоритмов для анализа данных движений глаз

Подобные алгоритмы обычно работают в несколько этапов. Сначала они анализируют видеоряд и определяют то, в какие моменты времени зрачки фиксируются на определенных объектах и скачкообразно переключаются между ними. Затем ПО оценивает среднее расстояние между подобными точками и определяет среднюю длительность фиксации, что необходимо для прогнозирования того, как дальше будут двигаться глаза подопытного.