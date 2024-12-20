Солист The Cure Роберт Смит заявил, что принципиально не пользуется стримингами

«У меня есть много-много разных iPod с наклейками на них, чтобы я даже в темноте знал, какой из них что будет воспроизводить. На всех них есть песни, которые подходят моему настроению», — поделился Смит в подкасте Sidetracked. Исполнитель не уточнил, почему не пользуется стриминговыми сервисами и «никогда не будет этого делать».