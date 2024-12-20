На территории Башкирии открылась первая ледовая переправа

Сегодня, 20 декабря, в Башкирии открылась первая в этом зимнем сезоне ледовая переправа. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
Переправа через реку Уфа появилась в селе Караидель в Караидельском районе на дороге Бирск-Тастуба-Сатка. Ее грузоподъемность составляет три тонны, толщина льда — 25 сантиметров, количество полос — две, ширина каждой полосы — 25 метров, длина переправы — 300 метров.
Перед открытием переправа, как сообщает МЧС Башкирии, прошла техническое освидетельствование. Специалисты заверили, что она пригодна для передвижения. Однако отмечается, ее могут закрыть в случае, если погода будет влиять на безопасность.
— Выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более десяти километров в час. Перед выездом на лед необходимо отстегнуть ремни безопасности. На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим. Нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется. Пешеходы должны передвигаться по переправе на отдельной дорожке, чтобы не мешать движению автомобилей, — заявили в ГК ЧС.
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