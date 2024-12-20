На территории Башкирии открылась первая ледовая переправа

— Выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более десяти километров в час. Перед выездом на лед необходимо отстегнуть ремни безопасности. На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим. Нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется. Пешеходы должны передвигаться по переправе на отдельной дорожке, чтобы не мешать движению автомобилей, — заявили в ГК ЧС.