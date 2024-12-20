Сотрудники МЧС и администрации Владивостока провели рейд среди рыбаков

На днях сотрудники министерства ГОЧС Приморья и администрации Владивостока провели профилактический рейд по предупреждению рыбаков от выхода на лед. Выходить на лед водоемов в столице Приморья запретили до 30 декабря, а в открытой части Амурского и бухтах северо-восточного побережья Уссурийского залива — до 12 января 2025 года. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на министерство ГОЧС Приморского края.