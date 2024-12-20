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Сотрудники МЧС и администрации Владивостока провели рейд среди рыбаков

Любителей рыбалки предупредили об опасности выхода на лед водоемов.

Источник: МЧС РФ

На днях сотрудники министерства ГОЧС Приморья и администрации Владивостока провели профилактический рейд по предупреждению рыбаков от выхода на лед. Выходить на лед водоемов в столице Приморья запретили до 30 декабря, а в открытой части Амурского и бухтах северо-восточного побережья Уссурийского залива — до 12 января 2025 года. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на министерство ГОЧС Приморского края.

Для более эффективного информирования жителей специалисты использовали квадрокоптер и громкоговоритель. Они передвигались на специальном судне, способном перемещаться по льду. Квадрокоптер помогал им выявлять рыбаков, которых не видно издалека.

Власти города просят жителей быть внимательными и не нарушать запреты, введенные для их же безопасности.

МЧС