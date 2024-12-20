Гурьевск возглавил список самых дотационных муниципалитетов области

Всего на выравнивание бюджетов муниципальных образований региональное правительство направило 130 млн рублей. Из них 34,4 млн рублей направят Гурьевску, 12,9 млн рублей предназначены Светлогорску, 11,8 млн рубле — Багратионовску. Помимо них, в список дотационных округов попали также Неман (11,2 млн рублей), Балтийск (10,7 млн рублей), Черняховск (8,6 млн рублей), Зеленоградск (7,8 млн рублей), Славск (6,2 млн рублей), Мамоново (5,9 млн рублей), Советск (3,4 млн рублей), Светлый (2,7 млн рублей), Краснознаменск (2,6 млн рублей), Пионерский (2,4 млн рублей) и Озёрск (2,2 млн рублей.