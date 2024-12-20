Сеченовский университет и клиника КНР создают центр онкопластической хирургии

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова и крупнейшая в КНР Первая больница города Чжэнчжоу (провинция Хэнань, Центральный Китай) создают центр сотрудничества в области онкопластической и реконструктивной робот-ассистированной хирургии молочной железы. Как сообщил корреспонденту ТАСС директор клиники кластерной онкологии им. профессора Л. Л. Левшина Сеченовского Университета, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Игорь Решетов, проект осуществляется в рамках развития научно-медицинского содружества с китайскими коллегами.
«Это хороший пример полноценного, равноправного сотрудничества между российской и китайской наукой», — отметил Решетов. Он рассказал, что Сеченовский университет подготовил для больницы Чжэнчжоу сотрудника — своего выпускника, который окончил в Сеченовке аспирантуру и защитил диссертацию именно по этой теме — применение робототехнических видеосистемных методов лечения рака молочной железы.
«Эта тема, привезенная им из Москвы, очень благодатным образом была воспринята нашими китайскими коллегами», — сказал Решетов. «У нас, — добавил он, — уже очень солидный багаж совместных публикаций, в том числе в наиболее авторитетных американских и европейских журналах».
«Мы подошли к тому моменту, когда было решено наши усилия объединять», — продолжил академик. Он отметил, что при общности подходов у российских и китайских медиков все же «есть свои взгляды, методики».
«Мы надеемся, что это позволит нам подготовить мотивированных специалистов как с китайской, так и с российской стороны», — сказал Решетов. Например, Сеченовский университет готовит двух аспирантов по теме лекарственных лечений онкологических больных, у которых есть также патологии сердца, почек, сосудов. Тем самым расширяются возможности эффективного лечения сложных пациентов.
Создание российско-китайского центра сотрудничества, заключил Решетов, «станет важным шагом в укреплении связей между Китаем и Россией в области онкохирургии и будет способствовать развитию инноваций в области лечения рака молочной железы, [станет] хорошим примером полноценного, равноправного сотрудничества между российской и китайской наукой».