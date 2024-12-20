Сеченовский университет и клиника КНР создают центр онкопластической хирургии

«Мы надеемся, что это позволит нам подготовить мотивированных специалистов как с китайской, так и с российской стороны», — сказал Решетов. Например, Сеченовский университет готовит двух аспирантов по теме лекарственных лечений онкологических больных, у которых есть также патологии сердца, почек, сосудов. Тем самым расширяются возможности эффективного лечения сложных пациентов.