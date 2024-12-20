Юмористка Елена Воробей призналась, что удивилась получению роли в сериале «Полярный»

По поводу запретных тем в юморе: в жизни для меня таких нет. ~Я люблю «мужские» шутки, ценю черный юмор. Нет никаких табу. Но на сцену такое я бы выносить не стала. Шутки про религию, про смерть и про все, что может оскорбить часть аудитории, — это для меня неприемлемо.~ Я считаю, что людей, которые приходят на твои выступления, нужно заранее любить и благодарить за то, что нашли время, купили билеты. Зачем их оскорблять? Есть много прекрасных тем, где можно похулиганить, не заходя в это болото. Сейчас каждый зритель на вес золота. Многие артисты жалуются на полупустые залы. Поэтому нужно быть крайне осторожным и бережно относиться к тем, кто тебя однажды полюбил и кто называет тебя звездой или своим кумиром. Я с уважением отношусь к своим поклонникам.