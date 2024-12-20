В Воронеже восстановят Литературный некрополь

В Воронеже начались работы по восстановлению надгробий в Литературном некрополе, пострадавших от вандалов.
После того, как в 2021 году были похищены гранитные плитки и снят мраморный крест с могил Кольцова и Никитина (объектов культурного наследия), а также разрушена ограда, общественники начали добиваться реставрации.
Ущерб от вандализма составил 800 тысяч рублей. Недавно, в ноябре, на могилу Алексея Кольцова был возвращён крест, а ограду некрополя тоже восстановили. Сейчас ведутся работы по восстановлению других надгробий.