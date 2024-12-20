Троллейбус № 4 проверят в Хабаровске

В Хабаровске планируют проверить троллейбус № 4. Мэр города Сергей Кравчук поручил посмотреть, насколько новое направление популярно у пассажиров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сейчас электрический транспорт ходит в тестовом режиме. Протяженность маршрута составляет около 30 километров. Пассажиры могут доехать от Комсомольской площади через улицы Большая и Шелеста до Воронежского шоссе. Конечная остановка — «Онкоцентр». На обратном пути троллейбус идет по Тихоокеанской улице.
«Радует, что жители уже говорят о его удобстве. Многим этот маршрут был необходим, поскольку он позволяет добираться до учебы и работы без пересадок. В планах увеличить количество транспорта на этом маршруте», — рассказал Сергей Кравчук.
Запустить новый маршрут удалось благодаря совместной работе правительства региона и администрации города. В этом году было куплено 11 трамваев и 17 троллейбусов. Обновление городского транспорта продолжится и в дальнейшем.