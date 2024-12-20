Более 1300 мероприятий для детей проведут в Самаре в новогодние каникулы

Приближаются новогодние каникулы. Это время маленькие самарцы могут провести интересно и с пользой — для них подготовили более 1300 разных мероприятий, на которых будут дарить сладкие подарки. Власти приготовили 210 тысяч сладких наборов, которые вручат абсолютно всем детям в возрасте от 2 до 15 лет включительно. А детям-инвалидам, сиротам, тем, кто находится в трудной ситуации, подарки будут дарить до 17 лет включительно.