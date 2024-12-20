Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 1300 мероприятий для детей проведут в Самаре в новогодние каникулы

Главная городская елка в Самаре пройдет 24 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Приближаются новогодние каникулы. Это время маленькие самарцы могут провести интересно и с пользой — для них подготовили более 1300 разных мероприятий, на которых будут дарить сладкие подарки. Власти приготовили 210 тысяч сладких наборов, которые вручат абсолютно всем детям в возрасте от 2 до 15 лет включительно. А детям-инвалидам, сиротам, тем, кто находится в трудной ситуации, подарки будут дарить до 17 лет включительно.

— Главная городская елка пройдет 24 декабря в театре оперы и балета, —анонсировала пресс-служба мэрии Самары и уточнила, что детям покажут «Щелкунчик».

На главную елку Самары позовут детей участников СВО, победителей олимпиад и конкурсов, ребят из многодетных семей и т. д. В КРЦ «Звезда» 24 декабря пройдет благотворительный спектакль «Просто сказка». Для ребят от 5 до 15 лет в дни каникул проведут онлайн-смену «Самарские каникулы».