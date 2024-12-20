Омские медики рассказали, от каких блюд нужно отказаться на Новый год

Салаты лучше заправлять не майонезом, а натуральным йогуртом или сметаной. От жирных мясных блюд из свинины, говядины и баранины в новогоднюю ночь лучше вовсе отказаться. Алкоголя на столе должно быть в меру. В этом вопросе, как и в еде, важно соблюдать несколько простых правил.