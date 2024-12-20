Омские медики рассказали, от каких блюд нужно отказаться на Новый год

На Новый год, пожалуй, в каждой российской семье, особенно у представителей старшего поколения, принято устраивать широкое застолье. Согласно устоявшемуся мнению, чем обильнее будет стол, тем лучше пройдёт жизнь в следующем году. Как соблюсти традицию и при этом уберечь собственное здоровье, рассказали порталу Om1.ru врач-диетолог Областной клинической больницы Мария Турчанинова и врач-терапевт дневного стационара КМХЦ Тамара Кендысь.
Мария Турчанинова советует избегать обильного приёма пищи как в Новый год, так и в другие дни. Такой режим питания только усугубит здоровье. Но если праздничного вечернего застолья не избежать, тогда диетолог рекомендует снизить калорийность пищи, принимаемой днём, 31 декабря.
«Важно спланировать общее количество еды на столе. Конечно, в первую очередь, это будет зависеть от числа гостей. Старайтесь готовить маленькие порции. Пусть на столе будет богатый ассортимент блюд, но объём порций при этом должен быть не более ½ или ¼ на человека», — советует Мария Турчанинова.
При планировании блюд нужно учитывать, что новогоднее застолье — это очень поздний приём пищи. Поэтому диетолог рекомендует стол из лёгких блюд с большим количеством свежих овощей и фруктов.
По рекомендации Тамары Кендысь, новогодний стол, в первую очередь, должен быть красивым и ярко украшенным.
«2025 год — год Зеленой Деревянной Змеи. Змея ценит гармонию, поэтому новогодний стол должен быть сбалансированным: мясо, фрукты, овощи. Из мясных продуктов лучше выбирать утку, говядину, индейку или крольчатину. Вместо сладких соков, которые малополезны — воду с лимоном, компоты и ягодные морсы», — советует врач.
Салаты лучше заправлять не майонезом, а натуральным йогуртом или сметаной. От жирных мясных блюд из свинины, говядины и баранины в новогоднюю ночь лучше вовсе отказаться. Алкоголя на столе должно быть в меру. В этом вопросе, как и в еде, важно соблюдать несколько простых правил.
«Откажитесь от коктейлей из нескольких алкогольных напитков и сладких настоек — они увеличивают опьянение, а значит, и похмелье утром будет сильнее. Нельзя понижать градус. Не пейте натощак: употребление алкоголя на голодный желудок также увеличивает скорость опьянения и негативно влияет на слизистую желудка», — говорит Тамара Кендысь.
А чтобы сделать счастливым и первый день нового года, в новогоднем застолье обязательно нужно устраивать танцевальные паузы, побольше двигаться и помнить, что главное в празднике — это не еда, а приятное общение в кругу родных и друзей.