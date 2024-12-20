Краевое министерство образования составило топ-100 школ Прикамья

Министерство образования и науки Пермского края составили список лучших школ по итогам прошедшего учебного года. В топ попали 60 средних школы и 20 школ с углубленным изучением предметов, а также коррекционные, начальные и основные школы.
«При оценке образовательных учреждений сделали акцент на организацию профориентационной работы и особенности профильного обучения, воспитательной деятельности. Также при составлении рейтинга особое внимание обращали на участие школ в федеральных и региональных проектах», — отметили в краевом ведомстве.
В тройку лидеров регионального топ-60 средних вошли — школа «ЭнергоПолис» из Перми, Бершетская школа и Бабкинская школа; топ-20 средних школ с углубленным изучением предметов — школа № 146 из Перми, лицей № 1 из Кунгура, гимназия им. Кирьянова из Чайковского.
Топ-15 начальных и основных школ возглавили — школа № 7 из Чусового, школа № 1 из Губахи и школа № 74 также из Чусового.
Среди коррекционных школ победителями стали — школа для детей с ОВЗ из Лысьвы, Киселевская школа-интернат Суксунского округа, специальная школа-интернат Чернушинского округа, Белоевская школа-интернат Кудымкарского округа и адаптивная школа-интернат из Краснокамска.
На поощрение педагогов школ из бюджета региона выделят 100 млн руб. Решение о выплатах приняли правительство Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным.
Денежными премиями отметят педагогов, которые подготовили высокобалльников по ЕГЭ (90 баллов и выше), победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также учителей школ из топ-100.
По итогам 2023−2024 учебного года за качественную подготовку 610 выпускников к ЕГЭ нагрядят учителей из 119 школ Пермского края. Наибольшее количество высокобалльников оказалось в учреждениях образования Перми: лицее № 10 — 41 выпускник, школе № 9 — 35, школе № 7 — 26.
Всего в Пермском крае насчитывается более 470 школ.
В Пермском крае к новому учебному году готовы 100% учреждений образования. Новый учебный 2024−2025 год начнут 794 учреждения образования Прикамья.