ХК «Норильск» обыграл «Сокол» в красноярском дерби ВХЛ

Возраст клуба, за который играет Данила, примерно равен возрасту его мальчишки, у которого на джерси отпечатано «Дяденькин младший», то есть 1,4 года. Ребенок уже научился ходить и даже бегать, но еще с трудом владеет своим телом, поэтому рядом с ним всегда мама или папа. «Норильск» же учится быть командой, а не просто собранием талантливых хоккеистов. Ему в этом помогает целый тренерский штаб, говорят, едва ли не лучший в лиге.