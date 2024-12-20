У Макаревича не осталось имущества в России

«Никаких бизнес-интересов и никакого имущества у Макаревича в России нет», — сказал он.
В среду, 18 декабря, Федеральная налоговая служба (ФНС) приняла решение исключить фирму ООО «Философия ненасилия» Макаревича из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), следует из данных базы СПАРК. В качестве причины указано «наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности».
«Оно [юрлицо] было открыто согласно требованиям закона об иноагентах, а с тех пор требования изменились», — сказал Чернин.
РБК направил запрос в ФНС России.
Законодательство об иноагентах предусматривает открытие физлицами-иноагентами юрлица после внесения в реестр. «В течение одного месяца со дня приобретения статуса иностранного агента такое лицо учреждает российское юридическое лицо и уведомляет об этом уполномоченный орган», — говорится в ст. 9 закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Макаревич осуждал проведение специальной военной операции на Украине, а также присоединение Крыма к России. В 2022 году Макаревич попал в список иноагентов. «Ну наконец-то! Весь вечер принимаю поздравления. Надеюсь, скоро сообщат, какой иностранной державе служу и где за это платят», — комментировал Макаревич внесение в реестр.
Суд подтвердил законность решения Минюста, сочтя, что музыкант осуществлял политическую деятельность в пользу Украины. Минюст объяснял, что поводом внесения музыканта в список иногаентов стало интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (включен Минюстом в реестр иностранных агентов). После начала военных действий на Украине Макаревич уехал в Израиль.
Макаревича неоднократно штрафовали за нарушение ч. 4 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение требований к иностранным агентам). Исполнитель не размещал маркировку иноагента.