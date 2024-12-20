У Макаревича не осталось имущества в России

Макаревич осуждал проведение специальной военной операции на Украине, а также присоединение Крыма к России. В 2022 году Макаревич попал в список иноагентов. «Ну наконец-то! Весь вечер принимаю поздравления. Надеюсь, скоро сообщат, какой иностранной державе служу и где за это платят», — комментировал Макаревич внесение в реестр.