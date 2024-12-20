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В Башкирии 20 декабря открылась первая ледовая переправа

Проехать по замерзшей реке Уфе можно в Караидельском районе.

Источник: МЧС Башкирии

В Башкирии 20 декабря открыли первую в этом году ледовую переправу. Она расположена на реке Уфе в селе Караидель одноименного района, на автодороге Бирск-Тастуба-Сатка, сообщает МЧС республики.

Перед открытием преправа прошла техническое освидетельствование. Специалисты подтвердили, что она пригодна для передвижения.

В МЧС отметили, что могут закрывать проезд по льду, если погодные условия значительно изменятся.

В ведомстве напоминают также, что следуют помнить о правилах проезда по ледовым переправам:

— не допускайте превышения установленной грузоподъемности;

— не останавливайтесь, не разворачивайтесь;

— передвигайтесь с небольшой скоростью;

— не совершайте обгонов.