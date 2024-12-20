Режим повышенной готовности ввели в Нижновэнерго из-за ледяного дождя

В связи с этим к оперативному реагированию на возможные последствия непогоды подготовлена 281 бригада «Нижновэнерго»: 870 специалистов и 422 единицы спецтехники. Для подачи электроэнергии в случае необходимости подготовлены 222 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью около 6,4 МВт.