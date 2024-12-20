Режим повышенной готовности ввели в Нижновэнерго из-за ледяного дождя

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В связи с этим к оперативному реагированию на возможные последствия непогоды подготовлена 281 бригада «Нижновэнерго»: 870 специалистов и 422 единицы спецтехники. Для подачи электроэнергии в случае необходимости подготовлены 222 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью около 6,4 МВт.
В филиале работает оперативный штаб, занимающийся обменом информацией с территориальными подразделениями МЧС России и органами власти, ведется непрерывный мониторинг метеообстановки. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Организовано круглосуточное дежурство операторов временного информационного центра.
Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС России.
Напомним, более 450 единиц спецтехники привлекут зимой для уборки придомовых территорий в Нижнем Новгороде.