Новогодние покупки и подарки: как не остаться без денег после праздничного шопинга

«На текущий момент я не ожидаю, что курс откатится на 480 тенге, как это было прежде. Соответственно, это неминуемо приведет к росту цен на все, в том числе и на продукты, как бы правительство не пыталось их сдерживать. В связи с чем, конечно, нужно понимать то, что удорожание может происходить после Нового года. Таким образом, нет смысла тратить все в один месяц или перед праздником».