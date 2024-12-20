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МЧС по Башкирии предупреждает об ухудшении погоды

Об ухудшении погодных условий предупредили в МЧС по РБ.

Сейчас в Ричмонде: +4° 3 м/с 81% 760 мм рт. ст. +7°
Источник: Башинформ

Гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, порывы ветра до 18 м/с ожидаются в Башкирии 21 декабря.

Завтра ночью пройдет небольшой снег; днем небольшой снег, переходящий в мокрый снег, местами до умеренного, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит −13, −18°, при прояснениях до −23°, днем −2, −7°.