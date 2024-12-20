МЧС по Башкирии предупреждает об ухудшении погоды

Завтра ночью пройдет небольшой снег; днем небольшой снег, переходящий в мокрый снег, местами до умеренного, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит −13, −18°, при прояснениях до −23°, днем −2, −7°.