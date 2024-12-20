Потепление до +9 градусов ожидается в Ростовской области на выходных

Плюсовая температура днем и минусовая ночью ожидается в Ростовской области на предстоящих выходных, 21 и 22 декабря. Также в темное время суток и в утренние часы возможны туман и гололедица, предупреждают синоптики.
21 декабря ночью прогнозируют от −3 до +2, при прояснениях до −6 градусов, днем — от 0 до +5, по югу до +9 градусов. Ветер должен быть восточным и юго-восточным 5−10 м/с.
22 декабря ночью также обещают от −3 до +2, а днем от 0 до +5 градусов. Ветер — юго-восточный 5−10 м/с. После тумана и гололедицы может пройти небольшой и умеренный дождь.