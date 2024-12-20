«Норникель» начал восстанавливать семгу в Заполярье с помощью закладки икры

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Компания «Норильский Никель» начала новый проект по повышению популяции на Кольском полуострове ценных пород рыб с помощью закладки икры. Эта технология оказалась эффективнее выпуска мальков на 90%, заявил ТАСС вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев.
«Вместе с Министерством природных ресурсов Мурманской области мы координируем деятельность по восстановлению популяции ценных пород рыб и рассматриваем возможные шаги по восстановлению популяции семги. Это бренд Кольского полуострова, популяция ежегодно является объектом активного лова. Мы будем делать это новым, очень продуктивным способом: с помощью закладки икры в водоем», — сказал Селезнев.
По его словам, способ восстановления численности рыбы с помощью выпуска мальков, который широко применятся в настоящее время, показал меньшую эффективность в данном конкретном случае и ареале. Выживает меньший процент мальков, особенно если они выращены из материала, привезенного из более южных мест обитания. При этом реки Кольского полуострова остаются одними из немногих в мире, где сохранилась дикая популяция атлантического лосося.
«Сегодня мы обсуждаем с Минприроды Мурманской области вопрос включения в природоохранное законодательство способа разведения рыб с помощью выращивания икры в инкубаторах непосредственно в водоемах. Этот метод дешевле — не нужно строить рыбоводные заводы, он эффективнее на 90%», — указал Селезнев.