«Норникель» начал восстанавливать семгу в Заполярье с помощью закладки икры

По его словам, способ восстановления численности рыбы с помощью выпуска мальков, который широко применятся в настоящее время, показал меньшую эффективность в данном конкретном случае и ареале. Выживает меньший процент мальков, особенно если они выращены из материала, привезенного из более южных мест обитания. При этом реки Кольского полуострова остаются одними из немногих в мире, где сохранилась дикая популяция атлантического лосося.