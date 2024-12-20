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До −36 градусов похолодает в Иркутской области 21 и 22 декабря

Первый выходной день в Иркутске будет достаточно теплым: −6…-8 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 81% 760 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутскую область нагрянут морозы. Как сообщает ИА «Байкал24» со ссылкой на Иркутский Гидрометцентр, в субботу, 21 декабря, в регионе шкала термометра опустится до −18…-23 градусов, в пониженных формах рельефа до −28…-33.

— По прогнозам синоптиков, будет облачно, без существенных осадков. Ветер от четырех до девяти м/с. Днём температура будет колебаться от −11 до −16 градусов, в некоторых районах может опуститься до −21…-26. В западных и южных частях области ночью до −11…-16 градусов, а днём — до −6…-11, — рассказали в агентстве.

Жители Иркутска могут не расстраиваться. Первый выходной день будет достаточно теплым (по меркам зимы, конечно): −6…-8 градусов. Ночью похолодает до −14…-16.

В воскресенье, 22 декабря, после захода солнца шкала термометра опустится до −21…-26, при прояснении −31…-36. Днем ожидается −12…-17, местами −22…-27.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске во время рейда проверят места продажи пиротехники.