До −36 градусов похолодает в Иркутской области 21 и 22 декабря

— По прогнозам синоптиков, будет облачно, без существенных осадков. Ветер от четырех до девяти м/с. Днём температура будет колебаться от −11 до −16 градусов, в некоторых районах может опуститься до −21…-26. В западных и южных частях области ночью до −11…-16 градусов, а днём — до −6…-11, — рассказали в агентстве.