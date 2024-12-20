Новосибирские ученые будут создавать «умные» дроны с помощью ИИ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Стратегический проект Новосибирского государственного университета (НГУ) «Цифровое будущее», который реализуется в рамках программы «Приоритет-2030», будет обновлен в 2025 году для создания центра по подготовке кадров и проведению исследований в сфере беспилотного транспорта и автоматизации производства. Об этом рассказал ТАСС ректор Новосибирского государственного университета, академик РАН Михаил Федорук.
«Что касается стратегического проекта “Цифровое будущее”, то мы планируем его переформатировать в 2025 году. Новое рабочее название проекта — “Умные дроны и промышленный ИИ”. Цель обновленного проекта — создание центра мирового уровня по подготовке кадров, проведению исследований и внедрению технологий ИИ для решения задач беспилотного транспорта и автоматизации производства», — сказал он.
Ректор отметил, что в ближайшие годы НГУ планирует укреплять свои позиции по ряду направлений, в том числе в сфере искусственного интеллекта. «Из перспективных направлений — искусственный интеллект, нейросети и машинное обучение; медицинские и биотехнологии; синхротрон-нейтронные исследования; космическое приборостроение; фотоника; разработки для нефтегазовой отрасли. По всем этим направлениям у нас уже работают лаборатории, научно-образовательные и инновационные центры», — сказал он.
Также не исключается запуск новых лабораторий в рамках работы по данным направлениям, в том числе и на базе инфраструктуры нового кампуса НГУ.
Центр ИИ.
Ректор напомнил, что в конце 2023 года НГУ стал одним из победителей второй волны правительственных грантов на создание центров искусственного интеллекта. «Наш Центр ИИ специализируется на тематике “Строительство и городская среда”. Реализует не только совместные проекты с индустриальными партнерами, но также и образовательные программы», — сказал он.
Он отметил, что НГУ реализует проект по созданию центра коллективного пользования — суперкомпьютерный центр «Лаврентьев». «В этом году мы запустили пилотный вычислительный кластер 360 терафлопс (триллионов операций с плавающей точкой в секунду), по вычислительным мощностям он превосходит все аналогичные серверы, которые есть в академических организациях за Уралом. Новый кластер предназначен для работы с большими языковыми моделями и генеративным искусственным интеллектом».
По словам Федорука, среди первых проектов, для которых будут использованы вычислительные мощности нового кластера, — это проекты, реализуемые в интересах индустриальных партнеров в рамках Исследовательского центра искусственного интеллекта НГУ. В частности, речь идет про разнообразные датчики видеоаналитики, разрабатываемые по заказу компании «Ростелеком», — это транспортные детекторы, детекторы безопасности для школ и другое.
Технологии, разрабатываемые ЦИИ НГУ, внедряются и на площадке кампуса НГУ, включая новые строящиеся здания. Так, в университете будут работать интеллектуальные системы контроля воздуха, шумов и вибрации, система мониторинга объектов инженерной инфраструктуры и зданий, информационная платформа управления учебным процессом, система безопасности городской среды, в том числе предотвращения аварийных ситуаций, информационная платформа управления административно-хозяйственной деятельностью и многое другое.