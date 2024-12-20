Новосибирские ученые будут создавать «умные» дроны с помощью ИИ

Ректор отметил, что в ближайшие годы НГУ планирует укреплять свои позиции по ряду направлений, в том числе в сфере искусственного интеллекта. «Из перспективных направлений — искусственный интеллект, нейросети и машинное обучение; медицинские и биотехнологии; синхротрон-нейтронные исследования; космическое приборостроение; фотоника; разработки для нефтегазовой отрасли. По всем этим направлениям у нас уже работают лаборатории, научно-образовательные и инновационные центры», — сказал он.