Посетителей Куршской косы призвали убирать мусор, приезжая в нацпарк

Сотрудники национального парка «Куршская коса» постоянно убирают мусор, но на всю территорию рук не хватает. Об этом сообщает пресс-служба парка. Отдыхающих просят, приезжая на косу, собирать мусор.
«Сейчас декабрь — в этом году бесснежный. Мусор хорошо видно, он прямо бросается в глаза. Просьба к тем, кто часто бывает на Куршской косе (или живет, хотя мы знаем, что многие местные жители регулярно убирают мусор во время прогулок в окрестностях поселков), не поленитесь — возьмите с собой мешочек, чтобы забрать из леса чуждые природе предметы)», — говорится в телеграм-канале парка.
Напомним, за посещение нацпарка 1 человек или 1 велосипедист платит 300 рублей. Семья из 3 человек на легковой машине заплатить за въезд должна 1050 рублей.