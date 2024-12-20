Посетителей Куршской косы призвали убирать мусор, приезжая в нацпарк

«Сейчас декабрь — в этом году бесснежный. Мусор хорошо видно, он прямо бросается в глаза. Просьба к тем, кто часто бывает на Куршской косе (или живет, хотя мы знаем, что многие местные жители регулярно убирают мусор во время прогулок в окрестностях поселков), не поленитесь — возьмите с собой мешочек, чтобы забрать из леса чуждые природе предметы)», — говорится в телеграм-канале парка.