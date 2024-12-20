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В Севастополе громко

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости Крым. В Севастополе слышна стрельба — это флот проводит тренировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Ориентировочно до 13.00 на внешнем рейде Севастопольской бухты флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев подчеркнул, что волноваться не о чем — в городе все спокойно.

Раннее в пятницу в городе была объявлена воздушная тревога, которую вскоре отменили. Как объяснил губернатор, ВСУ запускали ложные цели. Тем не менее, Развожаев призвал в любом случае соблюдать меры безопасности.

Высокий («желтый») уровень террористической опасности в Крыму и Севастополе введен с 5 февраля 2023 года.

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