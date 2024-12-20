В Севастополе громко

«Ориентировочно до 13.00 на внешнем рейде Севастопольской бухты флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — написал он в своем Telegram-канале.
Развожаев подчеркнул, что волноваться не о чем — в городе все спокойно.
Раннее в пятницу в городе была объявлена воздушная тревога, которую вскоре отменили. Как объяснил губернатор, ВСУ запускали ложные цели. Тем не менее, Развожаев призвал в любом случае соблюдать меры безопасности.
Высокий («желтый») уровень террористической опасности в Крыму и Севастополе введен с 5 февраля 2023 года.