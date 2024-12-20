Ветеринары спасли кошку, съевшую новогодние ленты, в Нижнем Новгороде

Ветеринары спасли кота, съевшего новогодние ленты, в Нижнем Новгороде, сообщается в соцсетях местной ветклиники.
«Новогодний сезон» в ветклинике открыла 4-месячная кошка Диона. Хозяева принесли пушистика с жалобами на ее самочувствие.
На контрастном рентгене врачи заметили в области кишечника инородное тело, а во время операции достали две яркие новогодние ленточки. «Сувениры» довольно длинные, 25 и 77 см, как кошка смогла их съесть — загадка.
После операции Диону одели подключили к восстанавливающей капельнице и оставили на стационаре до полного пробуждения и восстановления.
Скоро кошка вновь приедет в клинику на снятие швов. Сейчас питомица чувствует себя хорошо.
«Прячьте ленты, мишуру и дождик от своих четвероногих любимцев. Даже если они никогда ранее не проявляли интерес к этим предметам, все может случиться в первый раз!» — заключили врачи.
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