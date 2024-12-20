С дозвонившейся до Путина казанской пенсионерки обещали списать долги

Чтобы расплатиться с ними женщине, несмотря на возраст, пришлось работать на двух работах. Ее отчаяние достигло предела, и она решила обратиться к Президенту Владимиру Путину во время прямого эфира «Итогов года» 19 декабря. Ее вопрос о помощи стал сигналом к действию правоохранительных органов. Мгновенная реакция прокуратуры стала для женщины неожиданностью. В тот же день ей позвонили представители надзорного ведомства, сообщив о начале расследования и намерениях подать иск в суд с целью признания кредитов ничтожными.