С дозвонившейся до Путина казанской пенсионерки обещали списать долги

Ее история началась с обычного звонка безобидного предложения записаться на диспансеризацию. Звонивший выманил у пенсионерки код из смс-сообщения, тем самым получив доступ к ее личному кабинету на Госуслугах.
Мошенники использовали ее персональные данные для оформления кредитов. Они убедили пенсионерку самостоятельно оформить кредиты и перевести деньги на «безопасные счета». В результате женщина осталась без денег с долгом двум кредитным организациям в сумме 1,9 млн рублей.
Чтобы расплатиться с ними женщине, несмотря на возраст, пришлось работать на двух работах. Ее отчаяние достигло предела, и она решила обратиться к Президенту Владимиру Путину во время прямого эфира «Итогов года» 19 декабря. Ее вопрос о помощи стал сигналом к действию правоохранительных органов. Мгновенная реакция прокуратуры стала для женщины неожиданностью. В тот же день ей позвонили представители надзорного ведомства, сообщив о начале расследования и намерениях подать иск в суд с целью признания кредитов ничтожными.
В рамках дела потерпевшими признают банки, выдавшие кредиты. Это означает, что Елену Маркелову освободят от финансовой ответственности.
Ранее о казанской пенсионерке, которая стала жертвой телефонных мошенников и обратилась с наболевшим напрямую к Путину, писал МК-Казань.