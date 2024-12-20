«Три бассейна, комплекс бань». «Минскстрой» сказал про строительство нового ФОК в Каменной Горке

В организации заметили, что на объекте работают три бригады — более 30 человек. Говорится, что в день они принимают до 25 кубометров бетона. Мастер СУ-94 Александра Игнатовича обратил внимание на то, что до конца декабря 2024 года поставлена задача вывести все фундаменты и на 60% — стены подвала, колонны. После этого начнется работа над чашами бассейнов — они тоже в монолите.