«Три бассейна, комплекс бань». «Минскстрой» сказал про строительство нового ФОК в Каменной Горке

«Минскстрой» показал, как будет выглядеть новый ФОК в Каменной Горке. Подробности и фото опубликованы в официальном телеграм-канале организации «Минскстрой».
В сообщении сказано, что на пересечении улиц Казимировская и Неманская в Каменной Горке стройтрест № 1 строит новый ФОК. Заказчиком выступает предприятие «Аква-Минск». Говорится, что монолитчики заливают фундаменты аквазоны, а также стены подвальной части здания.
«Минскстрой» показал, как будет выглядеть новый ФОК в Каменной Горке. Фото: телеграм-канал организации «Минскстрой».
В организации заметили, что на объекте работают три бригады — более 30 человек. Говорится, что в день они принимают до 25 кубометров бетона. Мастер СУ-94 Александра Игнатовича обратил внимание на то, что до конца декабря 2024 года поставлена задача вывести все фундаменты и на 60% — стены подвала, колонны. После этого начнется работа над чашами бассейнов — они тоже в монолите.
«Завершить возведение монолитного каркаса будущего ФОКа необходимо к концу февраля», — отметили в сообщении.
В организации заметили, что в новом физкультурно-оздоровительном комплексе будет три бассейна (основной — 25 метров, один детский и один для обучения плаванию), два джакузи, купель, комплекс из пяти бань, тренажерный зал, кафе.
«Минскстрой» показал, как будет выглядеть новый ФОК в Каменной Горке.
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