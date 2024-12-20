В РФ впервые доказали безопасность перевозки плазмы крови с помощью БПЛА

«Для эксперимента у 30 добровольцев разного пола и возраста взяли образцы плазмы крови, достаточные для теста тромбодинамики. В течение недели образцы перевозили с помощью InnoVtol-3s на различных высотах, скоростях и в сложных погодных условиях. Каждый образец проанализировали трижды: сразу после взятия крови у добровольцев, после хранения в идеальных условиях без воздействия транспортировки и по завершении полета на беспилотнике. Эксперты выявили отклонение исследуемых параметров не более чем на 4% от эталонного результата, что подтверждает качество доставленной плазмы крови, необходимое для тромбодинамики», — говорится в сообщении.