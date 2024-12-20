В РФ впервые доказали безопасность перевозки плазмы крови с помощью БПЛА

КАЗАНЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Новый метод транспортировки плазмы крови с помощью беспилотников показал свою безопасность и эффективность. В эксперименте участвовали исследователи Центра беспилотных авиационных систем Университета Иннополис и Тихоокеанского государственного медицинского университета, сообщили ТАСС в пресс-службе Университета Иннополис.
«Протестированный метод позволит транспортировать плазму крови на расстояние до 250 км, сохранить качество биоматериалов и оперативнее ставить диагнозы пациентам при проведении исследований. Решение также сделает сложный анализ крови более доступным в отдаленных регионах страны», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что новый метод позволяет также проводить тест тромбодинамики для диагностики нарушений системы плазменного гемостаза, выявления рисков кровотечений и тромбообразования.
Исследователи Университета Иннополис предложили использовать для транспортировки плазмы крови беспилотники InnoVtol-3s с системой вертикального взлета и посадки. Отмечается, что его конструкция позволяет минимизировать перегрузки и вибрацию. В пресс-службе сообщили, что первые испытания прошли на Сахалине, а итоговые — в Иннополисе.
«Для эксперимента у 30 добровольцев разного пола и возраста взяли образцы плазмы крови, достаточные для теста тромбодинамики. В течение недели образцы перевозили с помощью InnoVtol-3s на различных высотах, скоростях и в сложных погодных условиях. Каждый образец проанализировали трижды: сразу после взятия крови у добровольцев, после хранения в идеальных условиях без воздействия транспортировки и по завершении полета на беспилотнике. Эксперты выявили отклонение исследуемых параметров не более чем на 4% от эталонного результата, что подтверждает качество доставленной плазмы крови, необходимое для тромбодинамики», — говорится в сообщении.
Директор Центра беспилотных авиационных систем Университета Иннополис Дмитрий Девитт подчеркнул, что высокая чувствительность метода тромбодинамики делает сохранность плазмы критически важной, так как нарушения при ее транспортировке могут исказить результаты. «Поэтому решение проблемы доставки такого биоматериала — это настоящий прорыв. Ранее такие перевозки считались невозможными: плазма крови стабильна лишь около трех часов с момента взятия у пациента, транспортировка автотранспортом зачастую приводила к искажению результатов исследования биообразца, а доставка с помощью самолета — дорогостоящая», — цитирует его пресс-служба.
Кандидат мединских наук, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики, общей и клинической иммунологии Тихоокеанского государственного медицинского университета Максим Долгополов отметил, что технология открывает новые возможности для медицинской логистики с помощью беспилотников. «Если мы смогли успешно транспортировать биоматериал для столь чувствительного исследования, чрезвычайно требовательного к условиям хранения и транспортировки, то это создает потенциал для доставки биоматериала для большинства других лабораторных исследований и, возможно, даже вакцин и лекарств в самых сложных климатических и географических условиях», — приводит слова Долгополова пресс-служба.
Эксперимент состоялся в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030. Дальний Восток».
О беспилотнике.
InnoVtol-3s — самолет вертикального взлета и посадки для инспекции промышленных объектов, мониторинга территорий и аэродоставки. Разработан специалистами Центра беспилотных авиационных систем Университета Иннополис. Крейсерская скорость InnoVtol-3s — 80 км/ч, на которой он способен преодолеть расстояние до 300 км. Полет беспилотника без подзарядки рассчитан на четыре часа, полезная нагрузка до 5 кг. Входит в реестр российской промышленной продукции ГИСП.