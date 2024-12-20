Как изменился индекс качества жизни в Казахстане

В частности, по аспекту «Жилищные условия» наблюдается положительная динамика по нескольким индикаторам. К примеру, доля расходов на услуги по содержанию жилья в общих расходах домашних хозяйств снизилась с 12,1% в 2020 году до 11,1% в 2023 году. Также сократился удельный вес жилья, не оборудованного центральной канализацией, — с 11,6% в 2020 году до 9,5% в 2023 году.