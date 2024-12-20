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Минчанка выбросила мошенникам с балкона $10 тысяч, но их курьера сразу задержали

91-летняя минчанка отдала мошенникам $10 тысяч, но курьера задержали.

Источник: Комсомольская правда

Рабочие ремонтной бригады задержали в Минске курьера мошенников, которому пенсионерка выбросила с балкона пакет с 10 тысячами долларов, сообщили в МВД Беларуси.

Сообщается, что на линию «102» позвонили сотрудники ремонтной бригады. Они работали на улице Толбухина.

Рабочие почуяли неладное, когда увидели, что во дворе дома молодой человек просит пенсионерку сбросить с балкона пакет. Они задержали молодого человека и сообщили о произошедшем в милицию.

Правоохранители установили, что 91-летняя женщина стала жертвой мошенничества по схеме «Алло, мама!».

Аферисты убедили ее, что надо передать почти 10 тысяч долларов за спасение попавшей в ДТП племянницы.

«Посредник не смог попасть в подъезд, поэтому минчанку попросили выбросить сверток из окна», — рассказали подробности в МВД.

Выяснилось, что курьером был 24-летний житель Брестчины. Он нашел «подработку» в мессенджере и выполнял свое первое задание.

Теперь ему придется ответить по закону. А деньги вернули хозяйке.

Правоохранители советует, что если поступают подобные звонки, то надо немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию.

Тем временем 16-летний пинчанин поработал два месяца и может сесть на 15 лет: «Из благополучной семьи, раньше не привлекался».

Ранее МВД сказало про задержание иностранца, которому грозит до 15 лет в Беларуси.

Еще МВД сказало про задержание 34 иностранцев в Беларуси.