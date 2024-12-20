На М-4 «Дон» в Ростовской области отремонтировали дорогу и два путепровода

Основную часть работ на путепроводах завершили досрочно. Параллельно задачи выполнялись на участках с 1039 по 1050 км и с 1055 по 1063 км. К этому моменту там также раньше срока провели замену покрытия, укрепление обочин, была нанесена разметка.