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На М-4 «Дон» в Ростовской области отремонтировали дорогу и два путепровода

Дорожники завершили ремонт трассы М-4 в районе Аксая.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-4 «Дон» Ростовской области отремонтировали два путепровода и участок дороги общей протяженностью 17 км. Дорожные работы выполнили в районе Аксая, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Мостовики обновили путепроводы на 1056 км и 1060 км автодороги. На объектах привели в порядок дорожное полотно, балки пролетного строения, а также периланое и барьерное ограждение. В итоге была увеличена пропускная способность проезжей части в районе Ростова-на-Дону.

Основную часть работ на путепроводах завершили досрочно. Параллельно задачи выполнялись на участках с 1039 по 1050 км и с 1055 по 1063 км. К этому моменту там также раньше срока провели замену покрытия, укрепление обочин, была нанесена разметка.

— Технологический подход позволил одновременно отремонтировать значимые объекты без перекрытия движения. Сейчас четыре существующие полосы полностью открыты для водителей, — отметили в ГК «Автодор».

Добавим, к работам на указанных отрезках пути смогли приступить благодаря досрочной сдаче скоростного обхода Ростова-на-Дону (обход Аксая). Это направление разгрузило город, перераспределив на себя около 50% транзитного трафика.