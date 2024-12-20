Создан усилитель сигналов для широкополосных оптических сетей

Это позволит в несколько раз увеличить количество данных, передаваемых по одному и тому же оптоволокну, что должно значительно улучшить пропускную способность магистральных сетей. Для решения этой задачи ученые планируют в ближайшее время всесторонне изучить все аспекты работы созданного ими усилителя и создать лазеры и другие компоненты, необходимые для функционирования в сетях связи нового поколения.